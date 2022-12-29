112學年大學學測驗明年1月13日至 15 日(日)舉行，有些考生可能因為確診而不得應考。大學招聯會決議，針對具報考國內大學資格且已報名大學入學測驗（含學測、分科測驗及術科考試），但因依「嚴重特殊傳染性肺炎防疫規定」導致不得應考的缺考生，將透過招生管道補救。

招聯會執行秘書王文俊表示，因確診（中症或重症）而不得參加升學考試的考生，在繁星推薦、申請入學、分發入學等三個管道皆提供補救。但前提是，必須是已經報名112學年學測、術科考試或分科測驗的考生，因為疫情防疫規定不得應考，或是考試期間因防疫規定而未能全程參與已報名的考試科目，均可向聯會提出申請，並經招聯會審核同意才適用。

招聯會說，循111學年補救措施模式，112學年的補救方案採取外加名額錄取，但涉及政府人力管控之醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組除外。

招聯會表示，「大學繁星推薦、申請入學及分發入學招生管道因嚴重特殊傳染性肺炎防疫規定致無法參加大學入學測驗考生補救方案」，將報教育部與中央流行疫情指揮中心同意後公告。