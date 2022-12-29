本週五(12/30)美國職籃即將上演一場精彩萬分的矛盾大對決，是由全聯盟目前戰績最佳的波士頓塞爾提克對上西區最有爭冠實力之一的強權洛杉磯快艇，以台灣運彩所提供的分區冠軍玩法來看，塞爾提克以及快艇拿到東區和西區冠軍的賠率分別是2.35倍以及3.75倍，同屬目前最被盤口看好奪得分區冠軍(賠率最低)的球隊，換句話說週五雙方碰頭可視為本季總冠軍的前哨戰！

塞爾提克截至目前戰績25勝10敗是聯盟唯一一支勝率超過七成的球隊，他們場均得分高達118.9分，進攻能力無人能敵，塔圖姆(Jayson Tatum)與布朗(Jaylen Brown)所組成的雙槍攻勢場均可以為球隊貢獻57.5分，三分球是塞爾提克最拿手的武器，他們三分球佔整體出手的48.1%(僅次於獨行俠的50.0%)，命中率高達37.8%全聯盟第6，總計每場可以投進16個三分球是聯盟之最。

快艇至今21勝15敗勝率接近六成，場均失分108.6分西區最低，防守能力一把罩，陣容一字排開包括里歐納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)、莫里斯(Marcus Morris Sr.)以及巴頓姆(Nicolas Batum)…等人全都是聯盟知名的防守大鎖而且又有身材優勢，再加上當家中鋒祖巴克(Ivica Zubac)防守判斷與腳步有明顯的大幅進步，本月中曾把塞爾提克的比分壓制在93分，只讓綠衫軍投進9個三分球，並且以20分之差拿到雙方本季首次對戰的勝利！

兩軍周五第二次對決，建議喜歡高賠的彩迷朋友們可以考慮快艇不讓分勝，快艇現在為了保護王牌里歐納德，近期都沒有安排他在背靠背的場次出戰，本役前後快艇都有休兵日，因此很大的機率可以看到里歐納德出戰，值得大家注意的是，本季有里歐納德出戰的場次，快艇的勝率高達78.5%比塞爾提克還高。