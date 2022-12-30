天冷加上助眠，許多人習慣睡前小酌，以便幫助自己放鬆入睡，但心理師表示，酒精會破壞睡眠結構，後半夜的睡眠容易變得較淺及易醒，人體還會因酒精引發的脫水較易口渴，更容易醒來，因此睡前一杯酒是弊大於利。

心理師周佳蓉在其醫療專欄中表示，有不少人認為睡前一杯酒有助於放鬆精神，進而幫助入睡，事實上，酒精雖是中樞神經系統抑制劑，在一般的情況下，抑制劑確實可能幫助睡眠，但研究發現，酒精一開始的作用類似助眠藥物，可以幫助入睡，但酒精中的乙醇被代謝後，會破壞睡眠結構，導致後半夜的睡眠變得較淺，人容易醒來。

她並表示，酒精會造成脫水現象，身體可能因口渴或需要上廁所，而不斷醒來。因此，雖然酒精可以幫助身體較快入睡，但後半夜的淺眠與易醒，反而讓總睡眠時數與未飲酒前類似，而淺眠及睡眠中斷，會讓睡眠品質更差，可見睡前一杯酒對於睡眠的影響反而弊大於利。

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