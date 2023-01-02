還記得2022年許下的願望嗎？你有達成嗎？或者完成了多少？迎向新的一年，不免俗又要訂下新年新希望，期待自己2023年變得不同凡響，如果你還沒有想好自己的新年願景也沒關係，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查網友設定的新目標，一起來挑選放入自己的新年展望之中吧！

NO10. 投資理財存更多錢

面對居高不下的通貨膨脹率、持續上漲的房價物價，有許多網友希望能減少花費、存下更多錢，或是透過投資理財為自己增加額外收入。「許下願望今年一定要好好努力，多看點書、多投資賺點錢」、「先從少買一杯飲料、刪掉購物app開始，希望新年的願望真的可以達成」、「認真學習制定投資策略」。

NO9. 疫情結束

疫情已延燒三年，雖然目前各國的防疫政策逐漸放寬，開始與病毒共存，台灣陸續開放國境、鬆綁口罩禁令，但面對時好時壞的疫況，仍令人無法放鬆、隨時保持警惕，普遍還是希望疫情能徹底結束。「新年最大願望就是希望疫情趕快消失，還有好多地方想去欸」、「已經兩年的新年希望都是疫情趕快結束」、「希望疫情能早日結束，讓爸爸能回到他最愛的日語環境裡面」。

NO.8 中樂透暴富

中樂透、中大獎幾乎是人人必許的願望，除了靠自己努力爭取財富，如果能飛來橫財想必也是件開心的事。尤其2022年卡達世界盃帶動台灣運彩買氣，光是冠軍賽銷售金額就達到11億元，可見「一夕暴富」是大家的夢想。「紅包拿滿滿、刮刮樂中大獎願望都實現」、「希望新的一年大家都能賺大錢」、「（目標）除了家人身邊的朋友健康平安賺大錢，今年一定要帶他們好好的渡上一假」。

NO.7 有充足睡眠

｢早睡早起身體好」是大家都知道的養生之道，但對忙碌的現代人來說卻難以實踐，因此許多人期待自己2023年能養成規律的作息。「新年願望每一年都一樣，因為還沒達成，所以姐希望自己做到早睡早起」、「睡飽吃飽好愜意」、「新年新希望就是乖乖睡覺、豐盛平安」、「新年新希望是每天睡到自然醒」、「我要許願，希望明年我可以每天十點就睡覺」。

NO.6 學習新技能（開車、語言、烹飪...）

除了工作必備的專業技能，網友也會在年初訂下新的生活、人生學習目標，像是學會新的語言、插花、開車、烹飪等，期待可以精進自己。「新年新希望是學習愛自己」、「希望我接下來這一年有機會可以不要思考那麼多就去學習新的事物」、「新年新希望，希望自己學習隨時放輕鬆活在當下」、「我給了自己新年的願望是學會後空翻」。

NO.5 升職加薪

上班族每天花大半時間投入工作、為公司勞心勞力，就是希望能在職場上有所成就、爭取更高的薪資。「我要來許願，希望升上專員」、「希望老闆看見我的努力和能力，給我加薪」、「祈願工廠上班賺錢的先生和同事及上司相處都和睦，有上司提拔加薪升遷」、「兔年新希望：升職加薪」。

NO4. 脫單

隨著年齡的增長，找對象變得更加有挑戰，因此許多單身族會在新的一年許下願望，希望月老、愛神邱比特、九天玄女等掌管愛情的眾神發揮力量，讓自己能找到好對象。「新年新希望，脫單、脫單、脫單，我有去找月老跟月老聊過天了，希望早日出現」、「我想許個今年要脫魯」、「交女友、交女友、交女友（很重要說三次）」。

NO3. 減肥成功

萬年榜上有名的願望之一，就是瘦身減肥，2023年許願名單中排名第三，雖然每年都在懺悔減肥失敗，但今年同樣希望可以成功。「有時都覺得很想交男友，可是工作真的很少可以接觸到相近年齡層的異性，而且現在又胖了起來，新年新希望大概就是讓自己瘦下來」、「我下定決心要吃健康一點（但減肥就是一個人生課題啦哈哈）」。

NO2. 出國旅遊

2022年底台灣終於迎來邊境解封、開啟國門，除了入境免隔離改成0+7，禁團令也同步解除，等於民眾出國可以不用再接受長時間隔離，因此大家迫不及待開始規劃2023年的出國旅遊計劃。「我的2023年願望是希望可以去日本旅遊，去看看不同的國家」、「我能夠在2023年到三個國家旅遊」、「2019年暑假在上海，我想許願拜託2023年暑假讓我出國去玩吧」。

NO1. 平安健康

2023年新年新希望第一名是「平安健康」，雖然看似簡單平凡，卻是最多人心目中重要的願望。「新年新希望：希望全家平安健康，然後天天都能快快樂樂」、「今年我們已經失去爸爸，接下來的日子，更要好好珍惜彼此，健健康康、平平安安」、「懷抱正能量，心願都會實現，只要我愛的人和愛我的人都健康平安，真的別無所求了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月28日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『202新年新願望』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統