被網友封為「兇版李毓芬」的性感辣模陳香菱，因擁有與女星李毓芬相似的甜美臉蛋，及超兇猛的H級好身材，讓她在網路上迅速竄紅，甚至成為知名雜誌的《JKF》的性感女郎。她近日更新YouTube頻道，稱自己被網紅青青和她老公詐騙700萬台幣。

陳香菱在自己的YouTube頻道上傳最新影片，標題是「【真實故事】真的被青青夫妻詐騙了700萬 曾經的好友淪為加害人」，陳香菱表示與邱男都是某起詐騙案的受害者，兩人因此有了來往，之後邱男花10萬捧場陳香菱開的麵包店，當時陳香菱為了還對方人情幫忙號召網紅出席對方的開店活動，兩人合作幾次邱男提出希望陳香菱成為員工。

陳香菱透露有人打電話讓她說金流往來是借款。（圖／Mandi香菱YouTube）

邱男稱自己是房地產起家，員工福利有專屬投資，一個月可以賺3%到4%，陳香菱透露第一次投資是30萬，後面繼續追加投資金額，最多到800萬，中間曾經有提領100萬出來，直到今年5月才出問題，她透露與邱男相處時發現對方經常畫大餅、說謊被拆穿等行為，小商人事件爆發後，陳香菱也是更相信熟悉的青青，後來邱男派總經理告訴陳香菱「警方會調查，如果妳有收到任何的調查電話，妳記得說跟邱仕偉的資金往來是借款，這樣他的銀行帳戶才可以快點解凍」。

陳香菱稱對方行為在串供跟作假的證據。（圖／Mandi香菱YouTube）

陳香菱透露遭邱男資遣，當下要求全部出金，邱男2022年2月有拿現金給陳香菱，且表示銀行凍結，年底才會退還本金，後來邱男委託律師處理與陳香菱之間的借貸糾紛，讓陳香菱直呼：「所以我就很合理的覺得，他就是在串供跟作假的證據，想要脫罪」。

陳香菱透露過去時常帶青青出去玩，一次出遊青青認識了邱男，兩人很快在一起，之後發生的一連串事件青青卻封鎖她，還告她妨礙名譽，並且告其他幫忙分享的朋友，目的是為了警告不要再公開發聲。遭指控的青青去年12月中起就停止更新，暫未回應陳香菱指控，不知陳香菱所言是真是假。