俄羅斯總統普丁周三宣布，在大西洋部署了武裝「鋯石」（Zircon）高超音速飛彈的巡防艦，向西方發出俄羅斯不會在烏克蘭戰爭上讓步的訊息。

俄羅斯國防部2022年5月28日從「戈爾什科夫海軍元帥」號（Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Gorshkov）巡防艦上發射「鋯石」（Zircon）高超音速飛彈的畫面。（俄羅斯國防部/美聯社）

普丁在大西洋部署武裝「鋯石」（Zircon）高超音速飛彈的巡防艦

據路透和福斯新聞（Fox News）5日報導，俄羅斯和中美正在進行發展高超音速武器競賽，這類武器速度超過音速5倍，又富機動性，各方都視它為對敵占取優勢的利器。

「這次艦上裝備了最新的高超音速飛彈系統—『鋯石』，」普丁在和國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）及艦長克羅馬爾（Igor Krokhmal）舉行的視訊會議中說，「我確信這類強大的武器會可靠地保護俄羅斯不受可能的外在威脅。」普丁並強調，這款高超音速海基武器在全世界「無與倫比」。

俄羅斯總統普丁宣布 向大西洋部署武裝「鋯石」（Zircon）高超音速飛彈的巡防艦

據莫斯科說，「戈爾什科夫海軍元帥」號（Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Gorshkov）巡防艦2020年在白海（White Sea）的軍演中，首度成功發射了「鋯石」高超音速飛彈。