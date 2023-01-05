京城銀(2809)公布2022年12月自結合併淨收益7.29億元，月減37.14％、年減31.11％。稅前淨利5.3億元、稅後淨利4.27億元，雖分別月減19.29％、19.63％，但較前年同期虧損12.18億元、10.75億元大幅轉盈，稅前每股盈餘0.48元、稅後每股盈餘0.39元。

合計京城銀第四季自結合併淨收益24.14億元，季增達97.37％、年減9.51％，為全年高點。稅前淨利14.66億元、稅後淨利11.11億元，分別季增達3.28倍及3.5倍，且較前年同期虧損3.24億元、2.82億元大幅轉盈，稅前每股盈餘1.32元、稅後每股盈餘1元，均創近5季高點。

不過，累計京城銀2022年自結合併淨收益53.52億元、年減達47.84％，為近11年低點。稅前淨利29.44億元、年減達54.74％，稅後淨利22.1億元、年減達60.74％，稅前每股盈餘2.64元、稅後每股盈餘1.98元，均創近12年低點。

其中，京城銀2022年利息淨收益60.13億元、年增7.51％，手續費淨收益22.96億元、年增7.77％，雙創新高。然而，受全球股債市劇烈波動導致金融資產評價損失增加，加上認列俄債減損，使其他淨虧損達29.57億元，較前年獲利25.37億元大幅轉虧，拖累整體獲利。

京城銀表示，2022年為全球金融動盪之年，通膨、升息、疫情、戰爭、選舉是市場五大挑戰。年初美國消費者物價指數（CPI）創40年新高，聯準會（Fed）為控制通膨，全年升息速度只見快而不見緩，通膨數據註定成為影響全球股債市的主要因子。

而烏俄戰爭爆發加劇市場對通膨恐懼，局勢發展不確定性且戰事至今未歇，市場反應普遍疲軟。疫情方面，前年5月台灣本土疫情爆發後的解封到共存，社會付出巨大成本、傷及不少企業體質。年末美、中、台重要選舉成關注焦點，選舉結果與政策面調整影響市場甚深。

面對市場動盪之年，京城銀對於難度甚高的金融市場操作不畏挑戰，並秉持在合理前提投入資源的態度，在仰賴手續費、利息兩大核心收益來源仍穩步提升的基礎上，維持全行的營運體質。

展望後市，面對2023年可預期的經濟放緩，京城銀已嚴陣以待，截至去年12月底，京城銀逾放比0.02％、逾放覆蓋率8870.25％、整體放款覆蓋率1.45％，資產品質維持一貫強健的優異水準，並在業外持續強化總行乃至各分行的在地價值。