許多人用LINE聯絡時都會使用愛心貼圖。不過一位女網友抱怨，自己和許多男網友聊天時，對方都會傳送愛心貼圖，但兩人明明並非朋友、同事關係，也還沒發展到交往的階段，讓她忍不住要對方別再這樣做，同時也相當好奇「男生什麼心態？」不過貼文一出，反而讓許多人認為她應該要改變心態，甚至有女生笑說，「只有我覺得女方講話很像自抬身價的台女嗎？」

原PO在Dcard發文分享她和男網友的對話，當時兩人互道晚安，對方傳了一張熊大、兔兔睡覺的貼圖，沒想到她馬上嚴肅聲明，「我們還沒交往，不要傳有愛心的圖案，我會介意」、「我還有和別人也是在聯繫的」，對方只好趕緊使用貼圖道歉。

原PO說明，自己以前也遇過其他男生傳送愛心貼圖，對方大多不是朋友、同事，而是交友軟體上找的對象，雙方沒見過面、只有打過電話，但對方一開始就會傳一些飛吻、娃娃跳出來背景有大愛心等裝可愛的貼圖，或是圖案主角很親密的貼圖，「是因為覺得有喜歡想曖昧才傳愛心的嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「阿姨妳的想法該改一改了」、「這其實沒什麼欸…你看得太認真了…你回他那幾句如果我是男生的話我會覺得蠻傻眼的」、「回完後男生只有兩種可能，從好感變無感，從無感變反感」、「姨心病很重哦」。

另外也有人認為，原PO回應對方時提到還有跟其他人聊天，其實是很自抬身價的表現，「只有我覺得女方講話很像自抬身價的台女嗎？」、「講『我還有和別人也在聯繫』想自抬身價，結果反而很掉價，超傻眼，不是年紀很大就是是個怪人⋯」。