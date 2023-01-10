男女穩定交往後，都會將彼此介紹給雙方家長認識，一名女網友表示，和男友穩定交往6年，自從父母知道對方家庭沒有房子後，一直勸她分手，父母認為兩人結婚後會被對方父母拖累，讓她崩潰問「有房子真的很重要嗎？」但網友說，「妳爸媽講的都是事實啊！沒什麼好否認」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，跟男友交往6年多，父母得知對方原生家庭沒有買房，認為兩人將來結婚會過得很辛苦。她表示，父母說男友的父母可能沒有存款，擔憂她婚後要擔起照顧責任，導致沒有餘力養育孩子，「妳男友的父母會拖累妳，妳分手我很贊成，不要浪費青春。」

原PO表示，能理解父母希望她下半輩子過得幸福，但感情這種東西不是說斷就斷，更不是輕鬆可以找到那麼合得來的另一半，交往的這幾年兩人感情很好，會互相督促成長，「聽到這些話真的很難受，我跟男友是不是真的沒有以後？有房子真的很重要嗎？」

貼文上線，網友紛紛給建議，「妳爸媽講的都是事實啊！沒什麼好否認」、「確實！上一輩買房容易，還可以兩手空空的」、「雖然爸媽的話聽起來很勢利，但其實很明顯是在擔心妳未來的生活品質」、「我是覺得門當戶對蠻重要的，感覺2個家庭財力狀況有差距」、「現在看這些都沒問題，等到嫁進去妳就發現問題大了。」