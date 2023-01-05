台南社大本周日舉辦「教與學博覽會」，今年以聯合國永續發展指標SDGs為主題，規畫永續交通、生物多樣性、減廢與友善養殖、綠能及資源再利用及龍崎地質公園促進等主題區，讓參加者理解永續生活的重要，當天社大鐵道班將展出復刻版阿里山蒸汽小火車Shay14，歡迎市民體驗試乘。

教與學博覽會8日下午2點到5點半於台南市立文化中心假日廣場舉辦，策畫人陳冠達表示，今年以SDGs為主題，結合展演、展覽、學習市集及課程體驗，將有動靜態超過40個攤位的活動設計，呈現師生推動永續生活學習的成果，讓參加者透過有趣體驗，理解永續生活重要性。

推動鐵道文化超過20年的蘇昭旭老師表示，2022年是台鐵蒸汽機車活動精彩一年， 從富岡鐵道藝術節，海線100周年，彰化扇形車庫100週年，台鐵蒸汽機火車身影吸引許多鐵道迷追隨。

但他也提到，2022年底傳來CK124、DT668等蒸汽火車嚴重故障，不再使用的消息，恐怕繼CK101之後，成為絕響，十分可惜，他說，蒸汽機車復駛是國家鐵道工業實力，日本、美國、英國、德國等工業大國，都在進行動態保存，因此，讓蒸汽機車復駛成為文化保存政策，繼續修復蒸汽機車復駛才是正途，「對於永續城市而言，歷史保存是呈現城市發展脈絡的重要指標。」

在永續指標陸域生態保育上，台南社大公民科學家課程助教陳泰豪表示，去年觀察到鹽水溪堤岸兇猛圓軸蟹被過路機車路殺狀況，因此發起護蟹行動，獲市府回應，於現場架設警示牌，博覽會當天設計有趣的認識陸蟹生態及如何守護，讓市民體驗陸域生態保育的重要性。

在海洋生態保育指標部分，海廢社倡議改善養蚵產業浮具，展示由具備環保意識的蚵民所設計出來的友善硬式浮具。海廢社召集人晁瑞光表示，海廢監測邁入第17年，長期看見保麗龍等發泡塑膠浮具破碎後微粒破壞海洋環境，當天將透過遊戲設計，呼籲大家愛吃蚵仔也要愛地球，以硬式浮具取代發泡塑膠，保護海洋生態及源頭減廢。

守護龍崎牛埔惡地方面，累積長達5年生態紀錄，以永續城市概念呼籲政府加速龍崎地質公園規畫與開放，現場將展出龍崎牛埔惡地豐富生物影像，包括保育類食蟹獴、穿山甲、大冠鷲等珍貴影像。