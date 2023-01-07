56歲「凍齡美魔女」胡文英，上節目自曝被小26歲鮮肉追求聲名大噪，不定時在社群網站分享辣照的她，日前分享破尺度的「女女交纏」激情床照，讓網友眼睛大吃冰淇淋，引起討論熱潮。

胡文英在臉書分享一系列「女女交纏」的激情床照，只見她身穿黑色內衣及透明性感內褲，對方則是身穿全紅內衣及內褲，全身雪白肌膚一覽無遺，接著便見兩人在床上纏綿，不僅深情接吻，對方更不斷愛撫及用舌頭舔遍她身體多處部位，只見胡文英銷魂表情似乎相當享受這一刻，充滿情慾的畫面讓人看得血脈賁張，她也嬌羞表示：「臉紅心跳血脈賁張，只有女生懂得女生，戀上女人香」。

對此，網友紛紛留言：「真美的畫面，應該還有更多」、「興奮～刺激，文英姐姐我投降了」、「讓人看了也血脈賁張」、「漂亮辣度10000000000分」、「真是太誘惑了」、「好刺激喔！想加入了」、「太性感了」。

胡文英常在社群網站放上大尺度照片，頻頻躍上媒體版面，讓她免不了遭酸民謾罵，原本還高EQ回擊：「我已經練就無感了，OK」，但日前忍無可忍，直接嗆聲：「有種你們穿出來讓大家品頭論足一番，尤其跑來私訊我的廢渣們，別在躲在背後當鍵盤手了，有種拋頭露面出來叫囂啊！誰怕誰PK對決高下」，接著依舊曬出火辣身材照，絲毫不畏酸民難聽言論。