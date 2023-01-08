桃園一名經營早餐店的女子阿珍（化名）與丈夫結褵20年，但丈夫嗜賭還將她的車變賣給債主，曾向她說給錢就同意離婚，未料她依約給了丈夫80萬後，丈夫拒絕前往戶政事務所辦手續，甚至離家出走，她迫於無奈只能向法院訴請離婚。桃園地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書中，阿珍主張，與丈夫結婚20年，原本2人感情尚屬和諧，直到丈夫沉迷賭博後一切變調，經常有陌生人自稱債主，跑來她開的早餐店討債，她起初幫忙收拾爛攤子，未料丈夫仍死性不改繼續賭，還未經同意把她的車子賣給債主。

阿珍表示，2019年間丈夫說，只要給錢就會同意離婚，她依約給了丈夫80萬元，沒想到丈夫食言，拒絕前往戶政事務所辦理手續，2020年間還突然離家，迄今不知行蹤，她只好依法訴請離婚。

桃園地院審理時，男方並未到場辯論，也未提出書狀聲明或陳述，再加上2人的兒子證稱與阿珍的主張相近，故採信阿珍說詞，認定2人的婚姻已名存實亡，男方也無維持婚姻的意願，判准離婚，可上訴。