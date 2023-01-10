57歲資深媒體人許聖梅，說話風格犀利，各大節目很喜歡發她通告，不過忙碌的她今(10日)自曝收工後，不慎跌倒使膝蓋重擊地面，軟骨直接碎成兩半，如今腳部骨折只能打石膏休息，身邊的朋友又全跑光，忍不住大嘆：「真是老天給人在身心靈的殘酷考驗！」

許聖梅今(10日)在臉書提及，當她收工時，開心提著一堆物品離開，卻因為跌倒導致骨折，儘管身心皆很折磨也只能接受，她在臉書PO出躺在病床的照片，可見穿著連身洋裝的她，右腳裹了一層厚厚的紗布，對此，她半開玩笑稱，短裙非常適合打石膏，同時驚訝稱，過去照顧婆婆買的助行器和輪椅，竟在此時派上用場，可視為一種福報。

許聖梅感慨表示，她藉由這件事，明白自己身邊沒有朋友，骨折的時候「身邊朋友全跑光」，大嘆「朋友比不上拐杖」，不過她很快就看開，並稱人生就是如此，祝福的話聽聽就好，既沒溫度也沒有實質幫助，現在只盼望能夠早日站起身來。

許聖梅因不慎跌倒導致腳骨折。(圖/許聖梅 FB)

貼文曝光後，粉絲留言關心身體狀況：「看到妳這樣，心裡很難過」、「人生在受困時，才能了解誰是真正的朋友！」、「聖梅姐，怎麼那麼不小心，願早日康復」，而許聖梅也親自回應大家：「算了，我本來就沒朋友」，並稱現在努力念金剛經，更無奈表示，真希望時間能夠倒流。