結婚是一輩子的大事，但並非所有人都能白頭偕老，日前大陸陝西法院審理一對離婚夫婦的財產糾紛案件，女方許媛(化名)從事網路直播工作，經由相親認識男子王超(化名)後決定互訂終生，並先後4次拿到13.8萬元人民幣聘金(61.95萬元新台幣)，沒想到，兩人僅結婚1年就分手，還鬧到男方向女方提告要求返還聘金。

綜合陸媒報導，許媛自和王超結婚後，對外仍自稱是單身，甚至鮮少與王超同居生活，一離婚後，王超氣得將許媛告上法院，許媛反駁男方說法，強調自己在婚姻存續期間已履行義務，懷上男方孩子並墮胎，更表示離婚的原因是王超婚內出軌在先，因此拒絕返還所有聘金。

對此，法院審理認為，二人僅結婚1年就離婚，給付聘金的行為造成原告(指男方)家庭生活困難，最終判決被告(指女方)需返還聘金，並稱考量到兩人結婚長短等因素，酌定被告返還部分聘金3.5萬元人民幣(15.7萬元新台幣)。

案件在網路曝光後，大多網友選擇支持男方，留言寫下：「騙婚騙錢的吧」、「不願意結什麼婚？」、「13.8萬元人民幣(61.95萬元新台幣)，只退3.5萬元(15.7萬元新台幣)？」、「聘金助長買賣婚姻」、「一年屈指可數花了這麼多」、「敢娶真服了！」