一名女網友日前與交往2年的男友分手，對方後來把她的性感照片傳到約50人的LINE群組，群組成員紛紛意淫說「好大好想埋喔」、「你前女友好欠X」，她是被前男友的朋友好心告知下，才得知此事，質問前男友，對方還說「蛤，笑死，反正又沒有臉」，她於是聯繫律師決定討要賠償金，對方事後在Instagram公開道歉文。

該女網友在Dcard發文，她日前與交往2年的男友分手，理由是她發現對方與前女友發生關係，後來對方把她的LINE、Instagram封鎖後，她之後被2名前男友的朋友告知，前男友把她的私密照片傳到快50人的LINE群組，群組成員說「好大好想埋喔」、「X的兄弟你前女友這樣你幹嘛出軌啊」、「你前女友好欠X」

該女網友說該私密照只是她穿貼心運動內衣與緊身褲的照片，沒有拍到臉，雖是如此她仍感到不舒服，質問前男友對方回應「蛤，笑死，反正又沒有臉」，後來她決定聯絡律師要求和解，索討賠償金，因為她與前男友的母親有生意往來，對方也在Instagram發出道歉文並置頂文章3個月，如果未做到她將會提告。

其他網友留言「這樣都能有女友欸」、「拜託找律師協助，聊天記錄囂張的要死，一點錯誤認知都沒有」、「他講話方式不就霸社那種，自以為有梗的噁男」、「要不要把他資料放上來，讓大家認識他，這種人幹嘛還要留尊嚴」、「公然侮辱，構成要件『不特定第三人得以共見共聞』」。