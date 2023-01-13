七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟近日舉行新年數鳥活動，共記錄到85種、近2萬隻的鳥類，其中也包含許多全球關注的受威脅候鳥。（中華鳥會提供／林良齊台北傳真）

台南七股、將軍鹽田濕地是重要的冬候鳥棲息地，關心在地生態的民間團體組成了「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」，向國有財產署認養了1605公頃的鹽田，近日舉行新年數鳥活動，共記錄到85種、近2萬隻的鳥類，其中也包含許多全球關注的受威脅候鳥。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維表示，台灣新年數鳥嘉年華是為了監測冬季鳥類的公民科學活動，每年在元旦前後為期共四個周末，全台各地超過千名的鳥友各自組成團隊在認養樣區進行調查，並由特有生物研究保育中心進行整合與資料分析，希望知曉環境的變動與鳥類數量間的關聯，才能進一步提出保育對策。

呂翊維表示，30名調查員一起參與，共記錄到85種、1萬9708隻鳥類，主要為雁鴨類、鷗類、鷸鴴類及鷺鷥類等候鳥，每年都在冬季前陸續抵達，其中最多的鳥種依序有尖尾鴨4172隻、東方環頸鴴3534隻、黑腹濱鷸3132隻、赤頸鴨1670隻及小白鷺1172隻，這樣龐大的數量代表這是具有指標性的棲地，一旦破壞就可能大幅影響這些鳥類的數量。

也記錄到黑面琵鷺345隻（瀕危）、紅胸濱鷸162隻（近危）、大濱鷸65隻（瀕危）、紅腹濱鷸70隻（近危）、斑尾鷸25隻（近危）、黑嘴鷗（易危）6隻及黑尾鷸3隻（近危）。台南市野鳥學會理事長潘致遠表示，國外鳥友到台灣都會特地安排來此賞鳥，主要原因是這裡聚集了多種東亞的受脅候鳥，可以一次收集到手。此外，大濱鷸、紅腹濱鷸及斑尾鷸在台灣其他地區主要是過境鳥，冬季鮮少有紀錄，但這裡是全台唯一有這三種穩定度冬族群的地方。