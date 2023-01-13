2023年度大學學測13日登場，考期維期3天，苗栗考區設在苗栗高中，考生共1480人，首日上午考科為數學A，下午考自然，共有41人次缺考，試場發生8起違規，都是考生違規未攜帶有效證，未發生重大違規及舞弊事件。

苗栗考區總幹事、國立聯合大學教務長韓欽銓表示，苗栗考區首日共有41人次缺考，8起違規事件，都是考生違規未攜帶有效證件。上述違規並登錄於違規事件紀錄中。第1天考試秩序良好，未發生重大違規、舞弊情事，考試順利進行。14日登場的是英文和國綜及國寫三科測驗，至下午4點50分考試結束。