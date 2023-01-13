談到下一步，柯文哲說：「我感覺就像1492年的哥倫布，正在航向不可知的世界。」(翻攝柯文哲粉專影片)

民眾黨主席柯文哲上月下旬卸下台北市長職務，短暫回到台大醫院工作後，近期他決定遞出辭呈，準備「專職」擔任黨魁，他今(13日)在臉書上宣布正式退休，至於眾人關心的下一步，他笑說，現在的心情很像1492年的哥倫布，正在航向不可知的世界，為將來2024總統大選布局留下伏筆。

柯文哲今(13日)在臉書粉專貼文表示，感謝台大醫學院和台大醫院在過去給他的教育和訓練，讓他在後來的日子，不管遇到什麼困難，都有超強的抗壓力。長江後浪推前浪，他相信新的一代，可以表現得比他更好，所以提前退休，交棒給他的學生。

柯文哲表示，至於他的下一步？他現在的心情很像1492年的哥倫布，正在航向不可知的世界。

柯文哲並致詞表示，「對很多同仁來講是畢業嘛，我是提早一年辨退休。因為我覺得我留下來，會給大家造成很多困擾，你們就當吃瓜群眾啊，就繼續在電視面前，看我們繼續表演，謝謝大家」。影片中，台大醫學院致贈退休教授紀念品，是一隻穿著醫生袍的玩偶熊。

根據民眾黨公開訊息，柯文哲明日上午將替民眾黨立委邱臣遠和北市議員參選人吳怡萱中正萬華聯合服務處揭幕，台北市前副市長黃珊珊也將到場支持，「柯黃」再度合體，格外引發話題；晚間則是民眾黨第二屆第一次黨員代表大會，屆時將選出新一屆中央委員，完成黨政人事大換血。