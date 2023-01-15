農曆年將至，今天（15日）是恭送神明返回天庭述職的送神日（農曆12月24日），民俗專家廖大乙提醒，這天正、偏沖屬兔和屬雞的人不要送神；而把神明送回天庭後，就要徹底打掃神明桌，便是俗稱的「清屯」。此外，若想求好運、招貴人的話，可為廟裡的神明掛紅包，金額不限，只要是雙數即可。

根據《自由電子報》報導，廖大乙表示，周六深夜11點（子時）一過就可開始清屯，中午前完成的話，可讓神明早點放假返回天庭，不過正、偏沖生肖屬兔和屬雞的人，這兩個生肖不要碰神像、祖先牌位，也不能參與送神儀式。

在進行清屯前要先燒3炷香稟告神明，清理完成後再安座，準備麵線、糖果、麻粩、水果等供品送神；接著再清理祖先的桌面和香爐，一樣要先燒香稟告，完成後再安座及準備水果、糖果等物品祭拜祖先。

廖大乙指出，可趁此時將過期、印有神像的農民曆拿到附近的大廟化掉，請神明回歸本位，因為這類印有神明照片或畫像的農民曆都有靈動力，千萬不要亂丟垃圾桶。此外若有先前宮廟送的錢母，可將硬幣拿起來後，將包裝紙拿到大廟化掉，同樣有恭請神明回歸本位之意。

廖大乙透露，送神日這天還可求好運、招貴人，只要前往常去的大廟，徵求廟方同意後，為神明掛上紅包，無論是2元、6元、10元或100元，金額不限，只要是雙數即可。要注意的是，為神明掛的紅包不封口，袋內可寫感謝的話及祈求的事，但不要異想天開許下難度極高的宏願，之後裝好現金和許願紙條後，用紅線綁起來掛在神像上，燒香向神明稟告，等大年初四接神回到人間，紅包內的現金就作為寺廟的功德金，如此一來就能為自己在新的一年招來好運和貴人。