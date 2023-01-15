許多人都會透過相親尋找對象。大陸河南省駐馬店市一位34歲的王姓女子，日前拒絕老鄉介紹相親，沒想到卻遭到老鄉的爸爸多次上門鬧事，最後不僅王女送醫治療，60歲老媽媽也因肋骨多處骨折、身上多處擦挫傷住院，結果老鄉夫妻仍不罷休到醫院大鬧，讓王女直呼「我真的沒有想到會因為這麼一件事，就把（被）人打傷住醫院了」。

據《上游新聞》報導，王女近日返鄉過年，在6日拒絕童年好友董姓男子的相親介紹，沒想到董男爸爸因此多次上門鬧事，先是在隔天到她家吵架，說介紹的對象是親戚兒子，王女一家不給面子，11日董男承認爸爸酒後鬧事、下跪道歉，不料當天下午又登門大鬧，甚至在12日一早，董爸仍不罷休帶2個兒子前往大鬧，王女和媽媽因此遭到毆打，媽媽甚至被鋼管打到骨折。

王女和60歲老母被打到住院。（翻攝自上游新聞）

王女透露，自己全身多處擦挫傷，還因為有些頭暈吊了點滴，而媽媽的傷勢更是悽慘，多處肋骨骨折、腰椎前緣骨折、肺積水等，兩人都因此住院治療。王女感嘆，董爸把人打到住院後還是不罷休，在醫院和他們大吵一架，「我真的沒有想到會因為這麼一件事，就把（被）人打傷住醫院了」。當地捍衛婦女權利的婦女聯合會證實此事，警方則聲稱，得等到醫院驗傷鑑定結果出爐後，才能出動逮人。

對此，許多網友紛紛痛批，「不相親也要挨打？」、「在牢裡過年吧」、「為啥要鑑定出來了再抓？」、「大過節的，看了就生氣」。

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