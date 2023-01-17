大陸知名小吃螺螄粉，近日因包裝上印製了被質疑是統戰標語的內容，引起各界討論，經濟部貿易局更直接稱未開放進口，坊間若有商品皆已違反進出口法令。對此，前立委蔡正元今（17）日表示，這些標語明明只是撩妹術語，沒想到卻被當成是統戰，在直播節目上當場開撩經濟部長王美花，並說「顧立雄會不會生氣？無聊嘛！」

蔡正元今日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，近日引起討論的螺螄粉，在大陸也是同樣的包裝在賣，但卻被有心人士硬扯，本來只是一件沒什麼大不了的事，台灣吃螺螄粉的人也不多，如今反而很多人開始好奇，想知道哪邊可以吃吃看，反倒是變相幫忙宣傳。

「這是個標準的撩妹術語，大家都知道。」蔡正元在節目中當場示範，向王美花喊話說「妳的祖先是中國人，我的祖先是中國人，四捨五入，妳就是我的人！顧立雄會不會生氣？無聊嘛！」

蔡正元認為，產品要大批進口時，必須經過註冊、登錄等步驟，整個貨櫃才較有可能被查到，但若是民間單包、單包寄送，每天的包裹這麼多，根本難以執行，除非把華航、長榮，甚至是海運等兩岸之間的交流全數禁止，否則禁止螺螄粉一事實際上難以落實，「我打包票，王美花妳禁不了啦！」