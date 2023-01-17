有些人一遇到感情，理智就容易斷線，可以為了愛情不顧一切，付出再多都心甘情願。知名運勢網站《摘星工廠》點名3星座戀愛至上，面對感情總是奮不顧身，甚至容易自我感動，有時候傻得讓人心疼。

▍水瓶座

水瓶座特立獨行，對於感情很有自己的想法，不允許別人在一旁指手畫腳，一旦愛上一個人就會失去原有的理智，不管外界看法如何，他們全憑自己的心情喜好付出，即便對方不是那麼適合自己，或者事後會感到後悔，但水瓶當下就是無法克制澎湃的情感，誰也拉不住。

▍獅子座

獅子座向來我行我素，為了真愛願意挺身和全世界為敵，對於他們來說，外界的看法一點都不重要，只要當下兩人相愛，就有勇氣堅定地走下去。再者，外人的不看好，反而會激起獅子不服輸的叛逆心理，誓言要跌破眾人眼鏡。

▍雙魚座

雙魚座是典型的浪漫主義者，愛情佔了他們人生的全部，對雙魚而言，財富去賺就有了，唯獨愛情可遇不可求，所以一旦遇到真愛，他們就會像是找到信仰一樣全身心投入，即便過程中要歷經重重考驗，雙魚座也甘之如飴。