【愛傳媒姬姐專欄】在等待《黑暗榮耀》第二季之前的空檔，只能看這兩部打發時間，都是衝著男主角而看，沒有很推薦，也沒有很差啦！

《愛情的理解》，主要講述海報上這兩對男女的戀愛過程，大家都是衝著柳演錫來看的吧？！

咱們的安政源醫師（機智醫生生活）依舊很帥，但《愛情的理解》裡，中間兩個人原本互相喜歡，不料第一次約會失敗造成間隙，後來各自交男女朋友，但彼此仍心繫對方。

愛情就是這麼回事，得不到的忘不掉；明明左邊兩個、右邊兩個，價值觀相仿且門當戶對，偏偏劇情就是中間兩個在公司裡還是勾勾纏，這種不識時務又不懂珍惜的愛情，遲早出事。

男主角柳演錫演的很欠揍（我是以丈母娘的心情在看），女主角文佳瑛也是不知好歹。閒著也閒著，有空就看看罵罵。

《命運交叉點》，男主角朴喜洵就是前年《以吾之名》裡守護女主角的黑道老大崔武鎮，霸氣到人人都想當他情婦。《命》裡他飾演國會議員，因為幫選民性騷案發聲，一連串的自殺、霸凌等事件曝光，包括他兒子、老婆都曾有不為人知的秘密，感覺每個秘密都是命運交叉點。

近期最好看的還是《浪漫速成班》，全道嬿、鄭敬淏主演，有故事的喜劇。

作者為資深媒體人

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