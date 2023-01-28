網友留言。（圖／截自臉書）

2022九合一選舉被視為2024總統大選前哨戰，引發各界關注。前民進黨立委沈富雄爆料，他曾在民眾黨組黨前和柯文哲單獨吃過飯，發現柯2024非選不可，他怎麼勸柯都沒辦法，但也可以理解柯為了民眾黨生存等因素，確實有必選壓力。此消息引熱議，多位藍營支持者卻「歪樓」表示，他們寧願挺柯也不願支持國民黨主席朱立倫，籲朱千萬別選2024總統，朱意外躺著也中槍。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中透露，在柯文哲組黨前兩人曾一對一吃過飯，柯就是非選2024總統不可，他怎麼勸柯都沒辦法，因為柯就喜歡搞這一套。

不僅如此，沈富雄也直言，柯文哲必選的主因有二，首先藍營也沒東西可跟柯交換，藍營給的東西柯也看不在眼裡；再者，柯既然組了民眾黨，起碼要讓這個黨存活，就要想辦法讓不分區立委席次維持不掉。

沈富雄的說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與相關新聞連結留言：「比起朱立倫，我們還是會支持柯P的，最起碼他敢嗆聲民進黨胡作非為」、「我寧願支持柯文哲，希望朱2024別出來亂」、「那只是你的建議，你怎麼不顧朱立倫的想法？」「說不定人家朱立倫很希望柯文哲出來選啊」、「國民黨還是要整合好自己內部，侯友宜與朱立倫不要造成內部分離，因為柯P起不了很大的作用因為它民眾黨畢竟是小黨！」