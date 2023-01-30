食安處說明，食安處自去年11月開始針對58家販售湯圓及應景食材的餐飲業者、生鮮超市、傳統市場與賣場等進行湯圓及應景食材進行抽驗，共114件食材抽驗結果全數合格。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

元宵節將至，傳統習俗中民眾會吃湯圓象徵闔家團圓的好兆頭。台中市食品藥物安全處近期針對各大販賣場所抽驗114件湯圓與配料等，全數檢驗合格；食安處建議，民眾購買湯圓可謹記「選購4部曲」，包括包裝標示完整、查看保存日期及環境、留意販售環境衛生及勿購來路不明的產品。

食安處指出，防腐劑雖可延長湯圓的保存期限及抑制微生物生長，但業者在食品製作過程所添加的任何添加物，都須符合食品法規規範。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

食安處說明，食安處自去年11月開始進行湯圓及應景食材進行抽驗，針對58家販售湯圓及應景食材的餐飲業者、生鮮超市、傳統市場與賣場等，抽驗紅白小湯圓及包餡湯圓20件，檢驗防腐劑；抽驗相關配料豆餡32件、乾豆類20件與紫（黑）米16件，檢驗色素、防腐劑與農藥殘留；另也特別針對傳統元宵製作過程中會添加的澱粉類原料（糯米粉、在來米粉、太白粉等）抽驗26件，檢驗是否非法添加物順丁烯二酸，共114件食材抽驗結果全數合格。

食安處指出，防腐劑雖可延長湯圓的保存期限及抑制微生物生長，但業者在食品製作過程所添加的任何添加物，都須符合食品法規規範；此次專案加強抽驗湯圓內防腐劑含量，無論使用什麼類別的防腐劑，含量每公斤都不得超過1克，如有違反食品添加物使用範圍及限量、規格標準的規定，則可依食品安全衛生管理法最高處300萬元。

食安處也建議，民眾購買元宵食品，謹記「選購4部曲」，先找「包裝完整、標示清楚的產品」，要看「有效日期或保存條件」，留意「販售環境衛生」，勿購「來路不明、顏色太鮮豔或慘白產品」，確保食用安全。另，關於最新的食安稽查及抽驗結果資訊，民眾可至「食安GIS專區」網站查詢。