許多情侶都趁著過年連假和另一半培養感情。一位女子表示，春節期間她到男友老家過夜，正當她被脫去睡衣、露出藏在裡面的精緻刺繡典雅肚兜，想要大戰一番時，男友卻是當場笑翻。許多網友看了肚兜樣式後，也紛紛直呼「真的是有點古早味」。

原PO在Dcard發文指出，春節連假期間某天她到男友家過夜，為了晚上能夠幹點大事，她還特地在睡衣中換上了應景的傳統肚兜當成戰袍，沒想到男友脫去她的大學T睡衣時當場傻眼；原本原PO還嬌羞的說了一句「新年快樂」，男友的反應卻是笑到不行，笑到她也只能跟著一起笑。

事後男友解釋，因為原PO的肚兜真的是傳統剪裁而非性感創新版本，讓他一時不知道該如何反應，原PO對此也只能深感遺憾；原PO也分享肚兜其實是她從家裡衣櫥翻出來的舊衣，推測是媽媽買給小時候的她變裝用，但也不排除是爸媽的情趣衣物。

對此，許多網友紛紛回應，「真的是有點古早味」、「是我應該也會笑到沒辦法開戰哈哈哈哈」、「真心推薦女僕套裝」，而原PO也透露，她現在正在思考如何才能夠讓肚兜重出江湖閃亮登場。