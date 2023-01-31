為了增進愛愛時的情趣，許多人可能會特地購買特色保險套。一位女子表示，男友最近買了一款香味保險套，沒想到準備開戰戴上時，家裡養的貓咪竟然大口咬下去，讓男友痛到當場軟掉無法繼續，貼文一出引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，當天兩人準備色色時，男友拿出香味保險套，還得意跟她炫耀是大家公認好聞的香味，「一打開真的很香」。結果正在戴套套時，貓咪就馬上衝上前，聞了一番直接大口咬下，讓男友痛到當場大叫一聲。

正當原PO緊張關心發生到底什麼事的時候，男友委屈的說明，原來就在他認真幫GG戴上套套時，貓咪咬了龜頭害他整個軟掉，讓原PO整個人大笑不已，不過她也相當不解，「很想問我家貓咪真的有這麼好吃嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「感覺很痛」、「她是想咬保險套還是想要龜頭」、「套套破了吧…真可惜，還沒用就壞了」；另外還有人分享類似經驗，「前幾天跟男友在做的時候，新養的小貓一直衝過來咬我胸部，超痛，或是往我私處聞，超可怕」。