許多情侶總會趁著有機會時溫存一下。一位男網友表示，近日他因為禁慾一周飢渴難耐，趁著初戀女友下班回家不斷挑逗對方，卻被嗆了一句「做愛能賺錢？」原來女友不滿他連付房租都有困難，卻還是每天只想著打炮，讓原PO直呼「被女友看不起」。不過許多網友看了卻是直言，原PO收入真的太少，「拜託上進點吧」。

原PO在Dcard發文表示，女友上周剛好月經來，他也因此禁慾一周，直到最近才趁著某天女友下班挑逗對方想愛愛。沒想到他先是被嗆「做愛能賺錢？」接著又被質疑接案維生只能月入2萬元，連支付一人一半的房租費9千元都有困難，每天還只想打炮，甚至為了省套套錢要求女友吃事前避孕藥，兩人因此大吵一架。

不過原PO說明，自己只是在交往初期發現保險套價錢時相當驚訝，事前避孕藥是女友當初說可以讓皮膚變好、豐胸才開始服用，他會出來接案也是女友鼓勵「自己當自己的老闆」，物慾不高的他從不會覺得薪水不夠用，如今卻被女友嫌棄低薪，「我真的不知道出去賺錢，然後犧牲掉大半可以跟她一起的時間，這樣真的會比較幸福嗎？還是社會真的把她變成了那種功利的人？」

對此，許多人紛紛回應，「你這薪水連帶她出去走走請他吃個飯看個電影都有問題了，拜託上進點吧」、「2萬真的要餓死，還在那邊說什麼女友物慾，她能忍你到現在真心佩服」、「連保險套都嫌貴，好可憐，我說女朋友」。