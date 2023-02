歌手林芯儀當年從選秀節目《超級星光大道》出道,曾因歌曲《等一個人》點閱破億,而獲得「億萬歌姬」的美稱,她和德國男友Andy交往3年多,雖然近年來因疫情因素無法碰面,僅能透過社交軟體維繫感情,但小倆口仍浪漫滿分的互飛兩地見面,近日更被媒體拍到約會畫面,昨(2)日她終於不藏了,於臉書發文大方認愛。

林芯儀與男友Andy穩定交往中,日前更被周刊直擊,男方跨年夜來台與林芯儀甜蜜約會,也順便「見家長」。昨日林芯儀首度在社群亭台上發文認愛,曬出與男朋友的甜蜜牽手照, 更配文寫下:「藏了好久的他,我倆首度的媒體同框竟然是在週刊。」

此外林芯儀也於文中分享兩人交往過程,表示:「雖然經歷疫情以及距離的考驗讓這段日子有點煎熬,但我們彼此分享生活瑣事互道想念對方,即便隔著螢幕卻很有溫度。」但有時一句:「我都快忘記觸碰你的臉時,那感受是什麼了」還是會讓她忍不住爆淚。此外,更加碼分享相處小故事,指出:「某次大地震時,我都感覺快完蛋了,但他第一句竟是:『I just want to say that I love you .』讓我感到兩個人的心是緊密貼合在一起的。」

林芯儀在文末不忘誇讚男友:「他幽默、大方、很信任我、疼惜又包容我。」但因為男友是圈外人,她希望大眾能不要過多打擾他的生活,更感謝外界給予兩人祝福,而該貼文留言區中也釣出一排星友舉凡李玉璽、成語蕎、徐哲緯等人在底下紛紛寫下祝福字句。