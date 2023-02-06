佛光山開山宗長星雲法師昨（5）午圓寂，享耆壽97歲，他的弟子、資深女星況明潔透露長久以來，很喜歡聽師父講經說法，憶他常常用小故事說法，不但淺顯易懂，師父的聲音很溫柔又很溫暖。

況明潔憶起第一次跟星雲法師見面時，還不太懂規矩，「就自然伸手跟師父問好，被慶煌哥說了一頓，他說你不知道跟出家人問好，必須雙手合十嗎？怎麼可以不懂規矩！」不過那時候況明潔已經伸出手，在進退兩難之時，「師父笑笑的伸出手跟我握手了！」之後在日本巧遇師父，況明潔已經熟識佛家禮儀，但師父卻笑著問她：「這次我們不握手了嗎？」當下她感動到快哭了，「因為師父還記得這件事，多麽溫暖的師父呀！」

況明潔也透露自己喜歡聽師父講經說法，不但淺顯易懂，聲音很溫柔又很溫暖，「我記得有一次我大膽的問師父，能給我二根牙籤嗎？師父說為什麼要牙籖，我說我要把眼皮撐開，因為我快睡著了，師父說：聽經能睡著也是一種福氣，想睡就睡吧孩子！」

如今師父圓寂，她也回憶道：「我也許是師父的弟子中最大膽最調皮的，但您教我的一切，弟子一直銘記在心，努力在紅塵俗事中修行，只要是有佛法的地方處處都是道場」，況明潔在心中默默獻上祝福，「願師父去西方世界，在佛祖身邊，不再有病痛。」