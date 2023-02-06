女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣，從小就特別受關注，而娜娜長年學音樂的才女氣質和甜美外型，讓她近年在演藝圈發展順遂；近日林俊傑曬出與歐陽娜娜的後台合照，10年的前後差距引起網友討論。

林俊傑（JJ）去年11月起展開「JJ林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會」，陸續在新加坡、台灣及馬來西亞等地開唱，農曆年期間大隊人馬抵達北美，展開包括拉斯維加斯、聖荷西、西雅圖、紐約及多倫多等9場演出，其中在康乃狄克州的演出有神秘嘉賓現身後台，林俊傑今（6）日在社群平台發文：「謝謝歐陽娜娜來看演唱會！10年前 vs 10年後 ！Thanks for being a great sport tonight!」。

林俊傑曬十年前與歐陽娜娜的合照。（圖／林俊傑facebook）

歐陽娜娜在台灣過完年又悄悄飛美國支持林俊傑的演唱會，林俊傑曬出兩人十年前和現在的後台合照，2月的美國氣溫仍偏低，他們分別穿著夾克與塗鴉衛衣，風格十分帥氣，回顧十年前兩人合照，可以發現林俊傑當時和現在差距不大，只是瀏海長了一點遮住眼睛，而歐陽娜娜當時外貌清秀，笑起來非常甜美。

貼文曝光後，不少粉絲留言：「除了髮型…其他都沒變...」、「10年後還是好年輕沒有變」、「兩個都凍顏有術！」、「期待JJ回台灣開唱」、「神奇的JJ ～竟然沒有歲月的痕跡，少年感滿滿」、「哇！一點都沒變耶！感覺更潮了。」