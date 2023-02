女星歐陽娜娜是人氣星二代,父親是歐陽龍、母親是傅娟,與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣,從小就特別受關注,而娜娜長年學音樂的才女氣質和甜美外型,讓她近年在演藝圈發展順遂;近日林俊傑曬出與歐陽娜娜的後台合照,10年的前後差距引起網友討論。

林俊傑(JJ)去年11月起展開「JJ林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會」,陸續在新加坡、台灣及馬來西亞等地開唱,農曆年期間大隊人馬抵達北美,展開包括拉斯維加斯、聖荷西、西雅圖、紐約及多倫多等9場演出,其中在康乃狄克州的演出有神秘嘉賓現身後台,林俊傑今(6)日在社群平台發文:「謝謝歐陽娜娜來看演唱會!10年前 vs 10年後 !Thanks for being a great sport tonight!」。

林俊傑曬十年前與歐陽娜娜的合照。(圖/林俊傑facebook)

歐陽娜娜在台灣過完年又悄悄飛美國支持林俊傑的演唱會,林俊傑曬出兩人十年前和現在的後台合照,2月的美國氣溫仍偏低,他們分別穿著夾克與塗鴉衛衣,風格十分帥氣,回顧十年前兩人合照,可以發現林俊傑當時和現在差距不大,只是瀏海長了一點遮住眼睛,而歐陽娜娜當時外貌清秀,笑起來非常甜美。

貼文曝光後,不少粉絲留言:「除了髮型…其他都沒變...」、「10年後還是好年輕沒有變」、「兩個都凍顏有術!」、「期待JJ回台灣開唱」、「神奇的JJ ~竟然沒有歲月的痕跡,少年感滿滿」、「哇!一點都沒變耶!感覺更潮了。」