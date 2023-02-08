台北市長蔣萬安8日出席台北市公私立國小校長會議再度強調台北市重視教育政策，指出未來要給學童更好的教學環境，提升師資權益、教學品質，也將增加特殊教育預算、改建高齡校舍、鼓勵學校規劃與國際接軌課程等，讓孩子從小學習各領域知識，提升競爭力。

台北市長蔣萬安（前排左三）8日前往南門國中，與全市157所公私立國民小學校長面對面溝通，並研商未來教育政策重點方向，以「向世界學習 開創教育新格局」為主軸，致詞完與校長們合影。（陳俊吉攝）

蔣萬安表示，立陶宛全國人口僅200多萬人，卻是金融科技強國，與立陶宛首都維爾紐斯市長希馬修斯交流後，發現關鍵在於他們願意培養年輕人，讓孩子接觸新創科技相關知識。

台北市長蔣萬安8日出席公私立國小校長會議。（蔡佩珈攝）

他說，立陶宛的案例提醒台北市要有警覺心，避免被其他國家超越，國小校長更是重要角色。未來，不只要逐年提高台北市教育經費、降低師生比，也要也要增加特殊教育預算，以及推動高齡校舍改建、全面提升軟硬體教學環境，鼓勵學校規畫多元、與國際接軌的課程。

蔣萬安強調，台北市提供的教學環境及教育，要能讓孩子挖掘學習興趣、找到對學習的熱忱，以及提升他們競爭力，進入社會後能實現自我，也呼籲校長多關心校內弱勢學童。