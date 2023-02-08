高達220CM的「TENGA可可風味CUP塔」，搭配獨家美式餐車與星空電影院，預期成為情人節約會打卡聖地。（TENGA提供）

瞄準情人節商機，成人用品品牌TENGA推全新普普風新裝TENGA可可風味糖，更首度引進「TENGA CHOCO快閃巧克力餐車」入駐ATT 4 FUN一樓戶外美式餐車區，打造全新約會打卡點。此外，四樓店鋪中巨型TENGA 可可風味糖 CUP塔更首度亮相，TENGA為了與消費者共度浪漫時光，趁勝舉辦一連串專屬活動，包含官網樂透活動，最大獎有機會帶回30日份TENGA產品。

單身族別煩惱，TENGA為了照顧單身族群，與小鹿文娛旅宿集團合作，只要於指定時間入住，單人入住就能免費領取TENGA可可風味糖CUP一個；每年情人節，品牌皆會推出限定產品「TENGA CHOCO」，產品在台日兩地都收到熱烈迴響，今年TENGA更與知名畫師ボブa.k.aえんちゃん合作，以City Pop風格，推出普普漫畫風格新包裝，以可可為基底推出「脆粒檸香」、「脆粒草莓」、「爽脆原味」3種口味，重回甜美奔放的愛戀時光。

「TENGA 可可風味糖」已於TENGA官網、實體及線上通路限量販售。為了慶祝商品開賣，凡於官網購買TENGA可可風味糖，就可以參與樂透對獎活動，最大獎有機會得到一個月份的TENGA CUP，情人節火辣再加碼，凡是於TENGA及iroha官網購買TENGA或是iroha SVR系列，就有機會獲得指定贈品，數量有限，贈完為止。

為了即將到來的情人節，TENGA也提供民眾約會好去處，宣布9日至12日期間，「TENGA CHOCO快閃巧克力餐車」入駐ATT 4 FUN一樓戶外美式餐車區，與大家共度浪漫節日，延續City Pop風格，打造復古的巧克力餐車，帶消費者秒回80年代，四樓店舖內更展出九層高達220 CM的巨型可可風味糖CUP塔（全長含底座）相當吸睛。