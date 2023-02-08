「房仲第一品牌」永慶房屋在一月中推出業界首創「鴻兔大展512限時專案」，提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，保障金額最高、期限最長，在市場上掀起熱議，搭上年後轉職潮，農曆年假十天累積履歷量較去年同期增加2-3成，開工日更湧進300多則詢問電話和留言。

在十天年假後，求職者陸續上工，在永慶房屋的新人報到會場，一群房仲新鮮人開心比讚，他們是永慶房屋年後到職的第一批房仲經紀人，也是適用「鴻兔大展512限時專案」的首批人員。

永慶房屋人資部塗振宏協理指出，此批新進同仁中轉職者高達8成，以來自餐飲、教育和金融業的占比為最高。社會新鮮人則約占2成，他們選擇人生第一份工作月收5萬，首年就有60萬保障，不僅超越同齡，更有機會加快達成百萬年薪的夢想。

除了保障收入，永慶房屋也提供完整教育訓練，每位新人更有專屬的「師父」一對一指導，助菜鳥變達人。（圖/永慶房屋提供）

力挺求職者安心轉職 強調不綁約、不扣款、不爆肝

這現象也顯示求職者對年後轉職、提高收入的高度期待。塗振宏補充，永慶房屋強調「不綁約、不扣款、不爆肝、無須房產經驗」，就算是「零經驗」社會新鮮人，只要錄取報到就能領，吸引眾多求職者躍躍欲試！

根據《yes123》求職網調查，面對2023年全球景氣發展尚不明朗，使企業在2023年Q1徵才平均月薪僅37,282元，相較2022Q4縮水超過4千元，減薪幅度高達1成。就業市場在年後薪資期待不如預期，讓求職者將目光轉向收入高、保障期限長的房仲業，因此提供業界最優新人福利的永慶房屋，成為年後轉職的熱門企業。

在低薪、高房價的困境下，許多人對未來感到焦慮，期待尋找一份穩定、有前景的工作，以提升生活品質、負擔買房、結婚等人生夢想。塗振宏協理分享，因為堅持「先誠實再成交」獲消費者肯定，永慶房屋的經營績效持續領先同業，因此也不斷優化打造幸福職場，提供穩定且完善的薪獎條件，為社會創造更多的工作機會。

永慶房屋新人報到當天，所屬門市的學長姐也親自來跟學弟妹見面，帶著新人回到門市。 （圖/永慶房屋提供）

保障收入、教育訓練加專屬師父 百萬年薪不是夢

值得一提的是，除了「5萬X12個月」新人保障外，永慶房屋還有完整的教育訓練，每位新人更有專屬的「師父」，從熟悉在地商圈、認識社區人脈或解說帶看物件到服務客戶等，師父都會手把手的協助新人快速上手。在新人報到當天，所屬門市的學長姐也親自來跟學弟妹見面，帶著新人回到門市。

塗振宏協理進一步表示，在師徒制傳承下，永慶人團隊合作相互支援，也是永慶房屋讓客戶滿意度維持高分的關鍵。且永慶房屋的品牌知名度，讓新人不用盲目尋找客源也有服務機會，許多主動積極的經紀人，成功在第一年就突破百萬年薪。

年資逾三年者近5成已買房 幸福成家基金幫大忙

永慶房屋完善的薪獎制度，塗振宏協理指出，第一線的經紀人不僅有業績獎金，每人每年還有最高250萬元的「幸福成家基金」，光是2022年，永慶房屋就大方發出1.5億元給600位經紀人。

此外，任職3年以上的永慶房屋經紀人，有近5成已順利買房，在協助位客戶圓滿成家的同時，永慶人也因為工作穩定、有遠景、還能長期發展而幸福成家。

2023永慶房屋「鴻兔大展512限時專案」，只要在今年12月31日前錄取報到的房仲經紀人，都能享有前12個月每月5萬元的保障，同時也適用「彈性工時」與「月月晉升」制度；無須有房產或工作經驗，歡迎有興趣挑戰高薪、投入房仲業的求職者加入，為自己創造「薪」人生與幸福未來。