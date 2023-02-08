土耳其南部日前發生7.8強震，至目前為止已造成土耳其及敘利亞超過11000人身亡、數萬人受傷，超過數千棟建築物被震垮，斷垣殘壁的慘況震驚全球。國民黨新北市議員蔡淑君的女兒愛心不落人後，遠從澳洲傳訊請媽媽幫她捐出紅包錢給土耳其，許多網友大讚她的女兒人美心也美。

土耳其與敘利亞邊界2月6日發生規模7.8強震，至今已超過11000人死亡。行政院昨天(7日)傍晚公布捐款帳戶，至今不到24小時，已湧入729筆善款，總計1033萬元，款項統計還未包含捐款至郵局的金額。729筆善款中，單筆最高金額為50萬元，是一筆個人捐款，其次單筆最高為33萬元。

蔡淑君今（8）日在臉書發文表示，遠在澳洲的寶貝女兒傳來「交辦事項」，只見蔡的正妹女兒在LINE訊息中說：「媽媽，妳可以用我的紅包錢捐款給土耳其嗎？」讓蔡淑君直呼「孩子妳真棒！」她也分享了世界展望會的捐款帳號，並說：「能付出愛心就是福，能消除煩惱就是慧，共勉之」。

網友看完後也紛紛大讚「非常有善心的女孩，人美心更美！」、「我兒子今天也跟我說用紅包錢捐給土耳其」、「有其母、必有其女！」、「女兒好漂亮」、「人美心善的一家人」、「阿母是女兒最好的身教，因為淑君阿姨都把選票補助的錢捐出來幫助弱勢團體，已經4屆了，很少有民意代表這樣做呢」、「善良的好女孩，真的人美又善良，讚！」