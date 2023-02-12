大S（徐熙媛）去年宣布梅開二度嫁給具俊曄後，就和汪小菲、張蘭一家鬧翻，在一陣互相開轟後，雙方也休兵，決定回歸自身生活。汪小菲也不再關注大S的家事，近日，他專注事業，為自己飲食品牌麻六記直播賣貨，努力工作的模樣也被許多網友支持與鼓勵，同時他還剃了三分頭造型，讓網友直呼「像是大S喜歡模樣」。

近日，麻六記線上店「麻六記官方旗艦店」和「麻六記生鮮旗艦店」正是上線，汪小菲與幾個創始人好友一起開播造勢，不但熱鬧非凡，還與母親張蘭直播連線，過程中不僅禮物滿屏飛，幾日直播帶貨數據更是衝上了冠軍。

汪小菲雖然身體狀況不太好，剛開始沒有站台助播，卻還是在時不時的與麻六記直播間連線帶播帶流量。從2月9日到11日這三天，汪小菲終於本人親自站台助播了，更是堅守直播間每天不低於5小時，這大家不禁笑稱專門搞事業且有爭議的男人最吸粉。

雖然汪小菲一開始的賣貨能力時常被網友吐槽像個彆扭學生，不是單手托腮就雙手托著頭沉思冥想，要不就攤開手抬頭無視鏡頭，要不就低頭喝茶，全程聽助理講品，到關鍵時刻就只負責喊：“3、2、1，上鍊接，直接上5000單，再來1000單”等等，氣氛一度相當尷尬。

汪小菲理了三分頭短髮。（圖/微博）

不過到了2月11號情況好轉許多，汪小菲積極主動與主播與粉絲們互動，明顯笑容燦爛許多，而且有了前幾天的助播經驗，帶貨氣氛明顯好很多，賣各種麻六記吃食也是游刃有餘，偶爾還能開開玩笑，網友都說他終於正常了，也學到了他媽媽張蘭的賣貨精粹了。有網友鼓勵他：「汪總不理大S太對了，為你廢寢忘食的直播事業點贊，一定要穩著專心搞事業，大家都支持你一切都會有的。」，而汪小菲直播時都戴著帽子，直到和網友合影才曝光他剃了三分頭新造型。