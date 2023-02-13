光田醫院婦產部長蘇棋楓和醫護人員，當時正在樓上手術房做完手術，從樓上拍下醫護人員視野，驚喜看到粉紅超跑車隊的壯觀場面與動人場景。(光田醫院婦產部長蘇棋楓提供)

光田醫院婦產部長蘇棋楓和醫護人員，當時正在樓上手術房做完手術，從樓上拍下醫護人員視野，驚喜看到粉紅超跑車隊的壯觀場面與動人場景。(光田醫院婦產部長蘇棋楓提供)

「信者靈之！」白沙屯媽祖鑾轎13日行經沙鹿光田綜合醫院前停駕，當時正進行手術的婦產部長蘇棋楓和醫護人員手術結束後，打開手術房窗簾看到樓下媽祖鑾轎和洶湧參拜人潮。蘇棋楓指出，難怪今天他們做第一台達文西手術時，從未感覺有如「神助」般的神速，原來是粉紅超跑來醫院，庇佑病患手術順利、早日安復。

通宵拱天宮白沙屯媽祖被視為「最有個性」的媽祖，進香沒有固定路線，全憑轎輦前後上下擺動等動作，引導轎伕前進，跋山涉水，深入民間，符合其親切愛民的形象。因白沙屯媽祖鑾轎粉紅色，再加上移動快速鑾轎也被稱為「粉紅超跑」。

白沙屯媽祖的信眾難以估計，很多醫護人員也是信眾，媽祖鑾轎今天上午轉進沙鹿區的光田綜合醫院，醫護人員與患者和民眾都圍在鑾轎參拜，頓時將沙屯路擠得水洩不通。

光田醫院婦產部長蘇棋楓和醫護人員，當時正在樓上手術房做完手術，從樓上拍下醫護人員視野，驚喜看到粉紅超跑車隊的壯觀場面與動人場景。

蘇棋楓指出，今天手術結束後，無意間打開手術房窗簾，看到樓下媽祖鑾轎和參拜人潮，他們早上做了第一台達文西手術，從未感覺如此神速順利結束；看到樓下場景才知原來「粉紅超跑」進來醫院，要保佑病患平安早日康復，這是媽祖慈悲的表現。