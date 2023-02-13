苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎13日傍晚18分28分左右確認駐駕於大肚區興農集團楓康公司總部，預計14日凌晨6時起駕，這是「粉色超跑」20多年來首度在大肚區駐駕。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎13日凌晨6時從台中清水起駕，開啟第2天進香之旅，約於上午11點多進入龍井區，沿沙田路持續向南行走，歷經7個多小時，最終在傍晚18分28分左右確認駐駕於大肚區興農集團楓康公司總部，預計14日凌晨6時起駕，這是「粉色超跑」20多年來首度在大肚區駐駕。

白沙屯媽祖鑾轎13日清晨6時從台中清水起駕，沿清水、沙鹿一路南下，上萬信眾隨行，鑾轎隊伍約於上午11點多從沙鹿區進入龍井區，並沿沙田路繼續直行，中途於11點40分行經沙田路6段「龍井山腳媽祖聯誼會」搭設的紅壇，停駕休息至下午2點再度起駕，持續向南行走，途中經過龍井分駐所、龍井區公所、大肚分駐所及大肚區公所等地，令在場員警、公務員都相當興奮。

白沙屯媽祖遶境並沒有固定路線，鑾轎在經過大肚區公所後，逐漸加速，由於過去20多年來，媽祖鑾轎都會經過大肚區直奔彰化，隊伍於傍晚18點多行至位於大肚、彰化交界的楓康公司總部時，是否駐駕大肚區引發民眾熱烈猜測，最終經拱天宮成員請示，鑾轎再次起步，卻突然緊急轉向楓康公司內部，確認於此駐駕。

白沙屯媽祖鑾轎約於18時28分確認駐駕於大肚區楓康公司總部，預計14日凌晨6時起駕；據了解，這是20多年來白沙屯媽祖首次在大肚區駐駕，現場楓康公司的員工及信眾見狀都趕緊向前參拜。