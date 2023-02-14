YouTuber「一隻阿圓」除了熟悉韓國旅遊攻略，日前表示自己以前常到泰國有「小泰妹」的稱號，更實際安排行程前往泰國曼谷，沒想到途中卻被1名當地男子「吃豆腐」，讓她驚嚇「真的嚇到我了！」

阿圓近日都於IG分享這幾天在泰國的旅程，可以看到除了工作外，阿圓也很享受在當地遊玩的心情，更曬出許多當地的美食照，12日也讚賞目前最好吃的「船麵」。不料疑似阿圓穿著太性感，最後一張照片出現1名男子亂入，文中寫道男子自己湊過來合照，並直接摟住阿圓的肩膀，讓阿圓回憶這件事時既驚訝又尷尬。

而男子亂入的照片一出，許多網友在貼文下方替阿圓抱不平，「還是要帶蔡哥出門比較安全」、「放開那個女孩！」、「很不尊重人耶……感覺在吃豆腐」，同時也有粉絲分享自己在國外遇過的相同經驗。

「一隻阿圓」時常以分享南韓的「衣食住行」為影片主題，擁有甜美可愛的外表，以及火辣身材，頻道至今已有將近76萬訂閱，受到大批粉絲的追捧和喜愛。