前新竹市長林智堅論文抄襲案導致2022九合一選舉綠營慘敗，後續的「戰清白」也接連吞敗，今(14日)突在臉書發文表示不再進行行政訴訟，並為造成社會紛擾及論文寫作瑕疵向大眾致歉。徐巧芯則三問林智堅：會在余正煌告他的官司中認錯嗎？先前公開指控余正煌抄襲要不要道歉？先前林智堅曾為此提告不少人，要不要道歉？她酸小智不撤也只是「智取其辱」，且如陳明通等綠營側翼還不肯下車，鬧劇還沒那麼快落幕。

「我的粉絲頁終於被林智堅封鎖了！」徐巧芯表示，本來要去留言問他：1、會在余正煌告你的官司中承認錯誤嗎？2、先前公開指控他抄襲，要不要道歉？3、先前林智堅曾為此提告不少人，要不要道歉？

徐巧芯強調，在她看來，林智堅道歉、撤銷台大訴願的原因是，他已經幾乎篤定知道會被駁回，不撤也只是「智取其辱」。再加上民進黨不斷損血，也到了該斷尾求生的時刻。只可惜有些人還是不肯下車（例如陳明通），看來這場硬拗到底的鬧劇還沒有那麼快落幕。