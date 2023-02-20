前行政院發言人陳宗彥近日被爆料，11年前擔任台南市新聞及國際關係處處長時，曾常態性接受酒店業者性招待並涉嫌關說，最後他於17日請辭，僅上任18天就下台。國民黨台北市議員徐巧芯19日在《週末大爆卦》節目指出，賴系試圖帶風向說這是藍打綠，以及檢察官內鬥，但爆料資料把陳宗彥聯絡酒店業者，及後續喬事的過程寫得很清楚，明顯就是當時檢察官想辦貪瀆案，拉出對陳宗彥涉及貪瀆案清楚的部分監聽文件。

徐巧芯表示，爆料資料上說，洩漏監聽譯文可能會違反通保法，請小心使用，顯然爆料人熟悉法律。「我手上拿到的應該也是同一份資料」，好像是檢察官辦案的資料，先有時間，然後有電話，兩支電話之間會寫人名，以及誰打給誰，再來會有譯文，用A、B、C去做註釋寫說誰說了什麼，有聽打。最後一欄最恐怖，會有當時監聽的時候你的所在地位置，精細到地號在哪裡都知道。

「所以一旦你被監聽了，他不只是監聽你跟人家通話的內容，你人在哪裡，檢方是可以隨時掌握的。」徐巧芯指出，監聽資料一定非常多，但手上的資料是整理成22頁的版本，這個版本是把針對陳宗彥的部分放進來。所以18日晚上賴系高層正不斷透過他們的媒體關係，去跟所有媒體人講一個故事叫作：這不是綠打綠，這不是綠營內鬥，是藍打綠，是因為涉及多年前一起檢察官互相攻擊的事件，檢察官內鬥才會扯到陳宗彥。

徐巧芯強調，這完全沒有邏輯也沒有可信度，就手上拿到的資料版本，完全內容都是針對陳宗彥。第一個，它把陳宗彥有沒有去召妓，打電話跟酒店業者聯絡這個事情寫得很清楚。第二個，酒店業者有沒有碰到消防或牌照的問題，很清楚。第三個，搞不定之後，陳宗彥有沒有試著去找一個叫陳董的人幫他解決，說已經見到面，對方會幫忙處理，有。第四個，後來這案子有沒有就通過了？有。第五個，事後還有沒有去叫小姐，而且裡面還提到，記得不要付費、不要多問？有。

徐巧芯直言，這五件事情很明顯，就是當時檢察官想要去辦貪瀆案，所以他是從很多很多監聽資料裡面，拉出對陳宗彥所謂涉及貪瀆案清楚的部分，變成一份文件，包括LINE的對話截圖。所以這怎麼會是檢察官內鬥呢？當然知道賴系不想要倒向綠營內鬥，所以想要把問題推給偏藍的人，說這是藍打綠、是檢察官內鬥，可是沒有人會相信。