氣質美女張鈞甯過去曾和趙又廷、邱澤傳緋聞，但都不了了之，男方後來分別與高圓圓、許瑋甯結婚，仍是單身又被封為女神的張鈞甯，感情動向自然備受關注。今(16日)稍早，她轉發一篇專訪截圖，內容說道她稱「愛，是捨得給我買房買車」，令她看了相當驚訝，直言根本沒受訪說過這句話，「我是看了什麼」，「姐是靠自己」。

張鈞甯稍早發文，表示最近在網上看到一篇關於她的專訪，覺得有點驚訝，想要特別點名，是因為文章都不是她的觀念，也不想誤導其他正在找尋自我定位的女性，她指出，該文章從標題「40歲張鈞甯愛情『愛，是捨得給我買房買車』」就錯誤百出，她承認女生自私點、好好愛自己沒錯，但是應該是將重心放在自己事業，為自己而活，而不是努力找金龜婿。

張鈞甯發文。（圖／翻攝自張鈞甯Ning Chang臉書）

張鈞甯認為，女性不應該以「買房買車」給自己，以作為評斷另一半愛不愛自己的標準，「這樣的愛也太辛苦，我沒有需要喔」，也澄清雖然她受訪時說過不少愛情金句，但建議是真的有訪問過再寫比較好，不希望把她沒說過的話套在她身上。

見此，網友回應：「真夠無良！這種話一看就不是會從你嘴說出來的」、「誤導真的很母湯！果然是操作流量密碼，我不相信姐會說這種話」、「這不用提告嗎？如果與事實不符，我認為這篇算有損個人名譽」、「謝謝你的澄清，因為剛好今早看了這篇報導」。而張鈞甯去年六月拍電影《看不見的客人》，和小她8歲的偶像劇男神許光漢傳交往，對此，男方表示張鈞甯是理想女友標準，但他不敢逾矩，稱兩人只是好朋友，撇烏龍緋聞。