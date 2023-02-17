李翊君將於5月19、20日在TICC舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

李翊君今（17日）驚喜宣布好消息，暌違3年即將舉辦個人演唱會，於5月19、20日在台北國際會議中心暖心開唱，邀請所有歌迷揪自己的三五好友一起重溫經典歌聲；對於演唱會主題訂為「三五好友」，李翊君笑說：「雖然很不想承認我已經出道35年啦，但希望能藉由這次機會，邀請一直陪伴在我身邊的粉絲好友們一起來同樂。」

李翊君當年以一曲〈萍聚〉大受歡迎，出道35年的她即便已是海內外知名歌手、演唱會票房保證，仍不斷精進自己、求新求變，前陣子首次參加外景節目，竟在街上LIVE獻唱〈七情六慾〉，驚人歌唱實力立刻吸引眾人圍觀。她因參與外景節目，被啟發挑戰各種新的冒險，對於這次演唱會任何挑戰一律接招，邀大家拭目以待。

李翊君唱紅無數經典曲，坦言演唱會籌備最困難的就是選歌，開歌單會議時實在太燒腦，認為每一首歌都應該為歌迷而唱，最後曲目大爆炸，刪了又加、刪了又加。此外，她一過完農曆年已開始為演唱會加強自主鍛鍊，並參與演唱會前置會議及排練，預告此次不管是舞台、視覺、聲光效果都將全面升級，要帶給歌迷們最美好的視聽饗宴！李翊君「2023三五好友演唱會」，門票2月22日中午開賣，購票洽寬宏售票或全台萊爾富、OK便利商店。