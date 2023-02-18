已退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘，日前表現出有意代表藍營挑戰2024總統大位的態度，並稱「在等國民黨一個辦法」。前立委沈富雄今（18）日對此表示，國民黨主席朱立倫絕對不會特別開個門給郭，郭台銘想披藍袍出戰賴清德是「門都沒有」的事情。

沈富雄在網路節目《全民平評理》舉例，郭台銘想在國民黨選總統，就像上洗手間一樣，「有的從外面開門，有的從裡面開門，郭台銘現在是想要從外面開，但找不到門。朱立倫從裡頭也不會開門。」他更強調，若朱立倫真的開了門，他以後在台灣就不用做人了。

主持人平秀琳接著問到，朱立倫有沒有可能讓郭台銘回國民黨，但不讓郭參加初選。沈富雄對此斬釘截鐵地回應「不可能」，因為這樣等於是讓郭台銘開了廁所的門，結果裡面又有一道玻璃門。他也提到，當前很多起碼對郭台銘是持友善態度的人，現在也都開始覺得，「不行了，這次沒有你了」。

另外對於朱立倫，沈富雄也提到，自己過去的態度太嚴苛了，不能排除朱立倫心裡頭已經有盤算，就是「已經不要選了，但他（朱立倫）可能會想說，我不要選了，我為什麼要告訴你們，等時間到了就會公布」。他更覺得，朱立倫已經從很多談話裡頭，直接、間接表示不要選了。