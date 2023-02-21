全台鬧蛋荒，引發民怨，沒想到日前就有綠委在臉書發文，炫耀自己一個下午就買到4顆茶葉蛋，而國民黨智庫執行長柯志恩20日指出，許多網友抱怨買不到雞蛋，政府卻不願面對現實，還安排一齣行政院副院長鄭文燦視察賣場，架上有滿滿雞蛋的大戲，許多民眾得知後紛紛怒轟「可能就給長官做一區讓他看，好像差太多了」，引發討論。

蛋價日前漲到批發價每台斤52.5元創歷史新高，雞蛋貴又買不到造成哀鴻遍野，藍營民代也陸續分享超市買不到蛋的照片。北市議員鍾沛君19日貼出景興路某超市蛋架空無一物的照片，洪孟楷分享民眾同天在全聯超市拍的缺蛋照片。北市議員徐巧芯20日健身完要買茶葉蛋，發現超商僅剩2顆蛋可買，PTT更有網友分享某間全家超商在茶葉蛋鍋放上「缺蛋，不要再問了」的紙條。

在20日網路節目《新聞大白話》中，對民眾進行街訪，其中提到民眾對於現在「缺蛋」的心聲，大部分路人都氣炸，「可能就給長官做一區讓他看，好像差太多了」、「架上都空的啊，已經去兩次了，都空的」、「我早上買油飯，加一顆蛋要15元，原本想說只要花10元，現在變超貴」。