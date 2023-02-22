受到禽流感和寒流衝擊，加上產地缺雞，缺蛋潮持續延燒，蛋價更是創下歷史新高，讓店家和民眾叫苦連天，不僅賣場祭出「限購令」，超商的茶葉蛋鍋內也寫著缺蛋，而麥當勞部分餐廳也貼出公告，蛋堡、滿福堡等系列因為銷售超出預期，暫時無法供應。雞蛋真的貴又買不到嗎？《街頭大聲公》就實際繞一圈市場，來聽聽攤商的真實心聲是如何？

雞蛋貴又買不到？街訪攤商老闆爆驚人黑市價格

2022年國際爆發大規模的「高病原性禽流感」疫情，2023年後台灣也受影響。其中一位雞蛋攤商被問到近日是否有缺蛋的困擾？她認為是受到民眾搶購潮影響，才剛營業雞蛋就被搶光，老闆也透露，原本政府的公定價是960元一箱，現在黑市價格已飆到1,300元，「我不敢賣啊!等等人家罵我是黑店」，只好都跟客人講沒貨了。

受到禽流感和寒流衝擊，缺蛋潮持續延燒。(圖／資料畫面)

其中有2間便當店老闆分別受訪時都指出，現在蛋價已經翻倍了，不願意漲在客人身上，只好薄利多銷，買不到雞蛋就拿鴨蛋代替。缺蛋對於每天都要用大量雞蛋的蛋糕店可說是更棘手，老闆無奈的說，現在雞蛋一斤漲到52元，連配合的廠商都要調貨才能供應，讓他感嘆「只能先撐著！然後利潤都沒有了」。

繞了一圈市場，訪問大部分的民眾，大家對於缺蛋以及蛋價變貴都比較能接受，「沒什麼影響因為我比較忙沒在煮飯」，「貴了一點點啦，少吃一點就好了」，「主婦都有影響，貴很多還有時候買不到」。