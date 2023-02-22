水果富含營養，但該何時吃也是很重要的關鍵，營養師馬鳳吟指出，水果最好在餐間食用，不但能避免吃其他零食，也可以增加飽足感，減少正餐過度攝取，不過她提到，現在的水果越改良越甜，如果吃太多反而容易影響尿酸，甚至增加脂肪肝的風險，建議一天只要吃一份水果即可。

馬鳳吟在臉書粉專發文指出，水果建議在餐間吃較好，不但可以避免吃其他零食的機會，也能增加飽足感，減少正餐攝取過多，但如果時間無法配合，也可以選擇晚上吃低GI（升糖指數）水果，像是聖女番茄、芭樂、奇異果、櫻桃、葡萄柚、蘋果、柳橙等。

馬鳳吟還說，糖尿病患者如果想控制好血糖，除了要好好配合醫生治療，也要遵循飲食的「替換法則」和「控制食用量」，最後再搭配運動，盡可能讓飯前的血糖值控制在80~130mg/dl，飯後則應維持在160 mg/dl以下。

一份水果的熱量約60公克，含糖量15公克左右，但馬鳳吟說，現在的水果被改良得越來越甜，若果糖攝取過多，容易產生三酸甘油酯，不僅會影響尿酸，也會增加脂肪肝的風險，因此馬鳳吟建議，一天吃一份水果即可，最多兩份。

一份水果約等於女生一個拳頭大小，但這樣的表示法難以換算成實際的份量，因此馬鳳吟表示，可以改用一般的碗來計算，不管把水果切成塊狀、圓的等形狀，一律不超過八分滿；同時她也提醒，水果和血糖之間的關係，不是用嘴巴吃到的甜度去感受，比如認為檸檬很酸多吃沒關係，所以瘋狂喝檸檬水，之後回診才發現血糖飆升。