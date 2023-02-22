武陵農場櫻花季即將隨著228連假一起落幕，營運台北與宜蘭出發5條賞櫻專車路線的國光客運表示，今年花況大爆發再加上天候理想，提高民眾購票上山賞櫻意願，創下近3年載客人數最多佳績，228連假4天班次還有零星空位，民眾可以把握最後機會。

武陵農場擁有「櫻花博物館」美譽，第一波盛開區域集中茶莊與櫻花台等地，滿山櫻花宛如「櫻花河」，這兩天進入最高潮，落下「櫻花雨」，接下來還有晚開櫻花品種接力登場，預計花期可延續至3月初。

國光客運指出，今年花況與天氣皆勝於往年，疫情又明顯緩解，國光客運持續推零售端票價回饋乘客，台北出發來回票加上入園門票全票730元，優待票只要450元，不用搭飛機出國就可以享受不輸日韓的櫻花美景，因此創下3年疫情以來最佳售票成績。近日陸續增派228連假班次，銷售情況良好，原本比較少人訂位的28日收假日也再加發班次，目前都只剩下零星空位。

武陵農場櫻花季疏運管制，將持續至28日為止，除了持有通行證住宿遊客，一日遊僅限團客與搭乘公共運輸散客進場。賞櫻專車發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等5地點，民眾可以至國光客運全台連線售票窗口暨自動售票機、旅遊預訂平台KLOOK、TBS台北轉運站APP以及統一7-11、全家、萊爾富三大超商購票。