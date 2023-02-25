相隔一周台南台鋼獵鷹25日再度與台中太陽碰頭，兩隊激戰到末節才分出勝負，決勝節最後2分鐘谷毛唯嘉連拿5分價值連城，本日壽星飛斯特拿下19分、5助攻贏球成最大生日禮，終場獵鷹91比84力退太陽守住勝利。

今日適逢飛斯特30歲生日，在布拉首節就陷入犯規麻煩時，飛斯特替補上陣展現過人運動能力及導傳視野，並加快比賽節奏，團隊在第二節火力全開，大量取分一度拉開到24分差，飛斯特個人單節就拿10分，不過對手在第2節尾聲外線開張追到7分差，半場打完獵鷹以52比45暫時領先，

下半場開場獵鷹陷入得分乾旱期，遭對手打出一波17比2攻勢超前比分，第3節末段靠著飛斯特高難度三分球又把比分壓過去，兩隊激戰到末節，倒數2分鐘谷毛唯嘉頂著壓力連拿5分幫助球隊要回領先，讀秒階段飛斯特、谷毛唯嘉6罰4中，最終獵鷹以91比84拿下隊史作客台中太陽首勝。

賽後吳志偉總監說：「這是一場內容非常好的比賽，雖然上半場一度贏得22分，但球員有點鬆懈下半場反而被反超了8分，第3節尾端有找回狀態專心在場上才拿下勝利。」

本日壽星飛斯特拿下在T1生涯最佳成績19分、5助攻、3籃板與3抄截，對於今天的表現他歸功於團隊，「很開心在30歲生日當天球隊贏球，看見場上大家團結一心氣氛非常好，也希望球隊能繼續連勝下去。」

谷毛唯嘉在上半場只拿5分，外線及切入手感不佳，但在最後2分鐘一連拿下5分助隊守住勝利，「前面狀況沒有很好，學長們還是鼓勵我多出手，並沒有因為前面的手感問題而卻步，最後那顆底角外線很有信心出手，還好有頂住壓力。」

此役吳彥侖T1處女秀拿下6分、3助攻，談到自己返臺與團隊拿下首勝後，他認為仍有很多戰術要跟前輩取經，也要跟谷毛唯嘉多學習，默契上還要更多的提升。