逸霏爆料艾融私下行為。（中天綜合台提供）

吳宗憲緩頰艾融要求合理。（中天綜合台提供）

被稱為「最正MC」的艾融，近日在中天綜合台《小明星大跟班》「女明星不為人知的一面，閨蜜好友爆料大會」，被好友逸霏爆料是「假面甜心」，逸霏說艾融螢幕上總給人甜美模樣，但其實私下脾氣超火爆，酒後還曾脫序到跑上舞台脫衣服。

逸霏說，有次陪艾融去工作結果遇到下大雨，球場有一個很長的通道，艾融便請司機載她下去，結果司機說沒辦法，「艾融就一直罵，還超大力甩他車門。」吳宗憲認為乘客的要求很合理，艾融也補充：「我口氣都好好的，還說我可以多給車錢，但他就直接說『妳給我下車』！」

逸霏接著爆料艾融酒後的脫序行徑，說有次艾融失戀喝醉，突然跑到舞台上跳舞，「我正想把她拉下來，沒想到她竟然開始解扣子脫衣服。」艾融害羞解釋，「因為我一回到家就會脫衣服，可能我喝到斷片以為我回到家了，就開始脫。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。